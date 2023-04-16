اتصالات الجزائر تمنح رمزا ترويجيا لفائدة مستخدمي منصة “دروسكم”

بمناسبة إحياء يوم العلم المصادف لـ 16 أفريل 2023. أطلقتت اتصالات الجزائر رمزا ترويجيا لمنصة “دروسكم” للدعم المدرسي.

تجدر الإشارة إلى أن “دروسكم” عبارة عن منصة تعليمية (https://dorouscom.com). تقترح دروس دعم مدرسي عبر الأنترنت في مختلف المواد للأطوار الثلاثة : الابتدائي، المتوسط والثانوي، وذلك وفقا لبرنامج التربية الوطنية.

في هذا الصدد، عند اقتناء الاشتراك، خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 30 أفريل. يستفيد الزبون من ولوج شهري مجاني باستعمال الرمز الترويجي.

تجدر الإشارة إلى أن هذا العرض متوفر على مستوى وكالاتنا التجارية عبر كامل ربوع الوطن.

اتصالات الجزائر تجدد التزام المواطنة وحرصها على تقديم خدمات مبتكرة لكافة العائلة ومرافقة الأطفال المتمدرسين.