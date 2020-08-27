اتصالات الجزائر تنشر قائمة الوكالات التجارية المفتوحة يوم عاشوراء

تلتزم اتصالات الجزائر بتوفير أفضل خدماتها خلال يوم العطلة بمناسبة حلول عاشوراء، وذلك من خلال ضمان الدوام من التاسعة صباحا إلى الواحدة بعد الظهر.

وأكدت الشركة، عبر بيان لها، أنها تعمل على تلبية احتياجات زبائنها، من خلال السهر على استمرارية الخدمة طوال هذا اليوم المعظم.

وحددت المؤسسة، الوكالات التجارية المعنية بهذا الدوام وهي:

على مستوى الجزائر العاصمة: حسين داي، برج الكيفان، الرويبة، عيسات إيدير، بن مهيدي، بئر مراد رايس، الشراقة، باب الوادي والأبيار.

وعلى مستوى الولايات الأخرى: الوكالات التجارية الرئيسية المتواجدة بمقر الولاية.

هذا وتجدد اتصالات الجزائر التزامها بضمان سلامة وراحة زبائنها والسهر على تعزيز استراتيجية التقرب منهم، من أجل الاستجابة لتطلعاتهم على أكمل وجه.

وبمناسبة حلول يوم عاشوراء، تتقدم اتصالات الجزائر بتهانيها الخالصة لكافة الشعب الجزائري مع تمنياتها له بموفر الصحة والسعادة والازدهار.