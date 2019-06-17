اتصالات الجزائر تنظم حملتها السنوية للتبرع بالدم عبر 48 ولاية

تنظم شركة اتصالات الجزائر حملتها السنوية للتبرع بالدم بالتعاون مع الوكالة الوطنية للدم على مستوى 48 ولاية.

وحسبما أفاد به بيان المؤسسة، فإن حملتها السنوية من المزمع انطلاقها يومي 18 و19 جوان.

وأضاف ذات البيان، أن هذه الحملة ستجري في مقر المديرية العامة لاتصالات الجزائر، وكذا جميع المديريات

الولائية للمؤسسة على مستوى القطر الوطني.

كما تعد هذه المبادرة جزءا من أعمال التضامن والمواطنة في شركة اتصالات الجزائر، وفقا لنفس المصدر.

كما تؤكد مرة أخرى حرصها على القيام بمهامّ إنسانية على المستوى الوطني، وكذا ابراز روح المواطنة والتكاتف بين صفوف موظفيها.