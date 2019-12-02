اتصالات الجزائر تهدي رصيد مجاني يصل إلى مليون سنتيم عن كل تعبئة

أعلنت اتصالات الجزائر عن إطلاق عرضيها الترويجيين الجديدين، الموجهين للزبائن الخواص المشتركين في خدمتي “IDOOM ADSL” و”IDOOM FIBRE”.

وحسب بيان للشركة، يتمثل العرض الترويجي الأول في منح هدية بقيمة 000 1 دج عن كل تعبئة أو اكتتاب لمدة شهرين بعرض 2 ميغا.

بالإضافة إلى الإستفادة من هدية قيمتها 500 1 دج عن كل تعبئة أو اكتتاب لمدة شهرين بعرض 4 ميغا، و000 2 دج عن كل تعبئة أو اكتتاب لمدة شهرين بعرض 8 ميغا.

كما سيتم منح 000 5 دج عن كل تعبئة أو اكتتاب لمدة شهرين بعرض 20 ميغا، و 000 7 دج عن كل تعبئة أو اكتتاب لمدة شهرين بعرض 50 ميغا.

بالإضافة إلى منح هدية بقيمة 000 10 دج عن كل تعبئة أو اكتتاب لمدة شهرين بعرض 100 ميغا.

أما فيما يخص الزبائن المتعاقدين، فإنهم يستفيدون من 80 % من قيمة الهدية.

وبالنسبة للعرض الترويجي الثاني، فإنه يتمثل في تمكين الزبائن من الإستفادة من هدية بقيمة 500 دج، عن كل تعبئة باقتناء بطاقتين من فئة 2000 دج.

وهدية بقيمة 1000 دج عن كل تعبئة باقتناء بطاقتين من فئة 3000 دج.

وسيستفيد الزبائن المتعاقدين على التوالي من هدية قيمتها 300 و800 دج، عن كل تعبئة باقتناء بطاقتين من فئة 2000 و3000 دج.

العرضين الترويجيين صالحين من 1 ديسمبر إلى 31 ديسمبر 2019.

وتؤكد اتصالات الجزائر التزامها الدائم بتعزيز استراتيجية التقرب من زبائنها، من أجل تلبية احتياجاتهم على أكمل وجه.