اتصالات الجزائر توفر خدمة Dzair Play لمشاهدة الأفلام مجانا

أطلقت اتصالات الجزائر، بمساهمة المركز الجزائري لتطوير السينما والمركز الوطني للسينماتوغرافيا والسمعي البصري، خدمتها الجديدة للفيديوهات حسب الطلب “Dzair Play”.

وحسب بيان للمجمع، يمكن استخدام الخدمة عبر تطبيقها المحمول بنظام التشغيل “أندرويد” للأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، أو عبر متصفح جهاز الحاسوب.

ويتسنى للمشتركين في عروض Idoom Fibre وIdoom ADSL/VDSL بسرعة تدفق 15 ميغا فما فوق، الاطلاع مجانا وبشكل غير محدود، على تشكيلة من الوثائقيات والأفلام الجزائرية.

وللاستفادة من هذه الخدمة، يكفي فقط تسجيل الدخول إلى واجهة “Dzair Play ” لاتصالات الجزائر. وذلك من خلال إدخال رقم الهاتف الثابت ورقم الزبون الظاهر على الفاتورة أو عقد الاشتراك.

هذا ويمكنكم تحميل تطبيق “Dzair Play” مجانا عبر متجر التطبيقات Google Play أو على العنوان الإلكتروني التالي: www.dzairplay.dz.

ويندرج هذا المسعى في إطار استراتيجية اتصالات الجزائر الرامية إلى تعزيز وتشجيع المحتوى الرقمي الجزائري. مع تسليط الضوء على التراث الثقافي الوطني.