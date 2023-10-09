اتصالات الجزائر توقع اتفاقية شراكة وتعاون مع مديرية التكوين والتعليم المهنيين بمعسكر

وقعت المديرية العملياتية لإتصالات الجزائر بمعسكر، رفقة المديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين بمعسكر. صباح يوم أمس الأحد على إتفاقية شراكة وتعاون، وذلك على هامش افتتاح السنة التكوينية الجديدة 2023-2024.

وقد وقع على الاتفاقية الجديدة كل من المدير العملياتي للاتصالات بمعسكر، والمدير الولائي للتكوين والتعليم المهنيين بمعسكر. وذلك بحضور السيد: والي ولاية معسكر الذي أشرف على افتتاح السنة التكوينية الجديدة بمقر المعهد الوطني المتخصص للتكوين المهني. “طيبي العربي” ببلدية تيغنيف، وبحضور السلطات المحلية وأسرة التكوين المهني بالولاية.

كما تهدف الاتفاقية الجديدة لدعم التعاون، المرافقة، التكوين، وتبادل الخبرات، حيث ستسمح هذه الاتفاقية. باستقبال متربصي مراكز ومعاهد التكوين المهني على مستوى هياكل المديرية العملياتية لإتصالات الجزائر بمعسكر. أين سيحصلون على المرافقة والتكوين التطبيقي العالي في مختلف المجالات المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

كما سيستفيد من جهة ثانية موظفي المديرية العملياتية لإتصالات الجزائر بمعسكر من دورات تكوينية وتأهيلية على مستوى مؤسسات التكوين المهني بالولاية.

كما تسمح الاتفاقية الجديدة بدراسة إمكانية فتح تخصصات تكوينية جديدة على مستوى معاهد التكوين المهني بولاية معسكر، تتلاءم مع نشاطات المديرية العملياتية لإتصالات الجزائر بمعسكر، وتتناسب مع احتياجاتها المتجددة.

تؤكد هذه المبادرة الرمزية، حرص مؤسسة اتصالات الجزائر على دعم العمل التكويني الذي تقدمه مؤسسات التكوين المهني. على مستوى ولاية معسكر، وتمكين المتربصين والأساتذة المكونين. من الحصول على خدمة هاتفية ذات جودة، وإنترنت عالية الأداء عبر تقنية الألياف البصرية.