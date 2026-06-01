اتصالات الجزائر تُتوّج بجائزة “إنجازات الجودة لعام 2026” ببروكسل

حازت مؤسسة اتصالات الجزائر على جائزة “إنجازات الجودة لعام 2026” المرموقة والممنوحة من طرف الجمعية الأوروبية لأبحاث الجودة (European Society for Quality Research - ESQR).

كما تسلّم الجائزة الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر، عبد الغني آيت سعيد، خلال حفل تسليم الجوائز للمؤتمر الدولي للجمعية الذي أقيم يوم الأحد 31 ماي 2026 ببروكسل (بلجيكا). بحضور نخبة من قادة الأعمال وخبراء المنظمات والدبلوماسيين من القارات الخمس.

وتعنىَ هذه الجائزة الدولية بتكريم الشركات والمؤسسات التي تبدي التزامًا استثنائيًا وتبذل جهودًا مستمرة لتطوير نتائجها في مجال إدارة الجودة.

كما يأتي هذا التتويج بعد سلسلة من النتائج الإيجابية التي سجلتها المؤسسة. وبفضل رؤية استراتيجية متجهة نحو المستقبل. من خلال السعي الدؤوب لقطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية للارتقاء بأداء المؤسسة العملياتي إلى مصاف المعايير الدولية. مدعومة بابتكار تكنولوجي متطور. تجلى بوضوح في إطلاق تكنولوجي 7-WIFI وعروض الألياف البصرية حتى المنزل (FTTH) ذات الجودة العالية وتنافسية على مستوى القارة. وكذا بوضع رضا الزبائن في قلب أولوياتها، وتجديد شهادة المطابقة 9001:2015 ISO مطلع سنة 2026.

علاوة على مساهمة المؤسسة في تنظيم قمة GLOBAL AFRICA TECH مع وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. التي احتضنتها الجزائر بداية 2026 تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

إن هذا المكسب هو ثمرة العمل الدؤوب لفرقنا التي تسعى، من خلال الابتكار، إلى توفير اتصال عابر للحدود لكافة المواطنين. مع تعزيز مكانة الجزائر كقطب تكنولوجي رائد في القارة الإفريقية.

