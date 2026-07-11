اتصالات الجزائر تُحقق إنجازات مُميزة في قمة مجتمع المعلومات بجنيف

أعلنت مؤسسة اتصالات الجزائر، عن تحقيق إنجازات دولية إضافية في قمة مجتمع المعلومات WSIS 2026 بجنيف.

وحسب بيان للمؤسسة، تم اختيار أعمال المصورين ياسين إيمادالو ووليد طالبي ضمن أفضل الصور في مسابقة WSIS 2026 Photo Contest.

وجرى تسليم هذه الجوائز بحضور وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، والرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر. على هامش فعاليات القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS Forum 2026).