اتصالات الجزائر تُحقق رقمًا قياسيًا جديدًا

تُؤكد “اتصالات الجزائر “مجددًا ريادتها التكنولوجية عل الصعيد القاري بإطلاق عروض الألياف البصرية. حتى المنزل(FiberTo The Home-FTTH) بسرعاتتدفق،الأولى من نوعها في أفريقيا. تصل إلى1.6 جيغابايت في الثانية.

هذا الإنجازيُعزّز مكانة “اتصالات الجزائر “كشركة رائدة في توفير الإنترنت فائق السرعة وطنياوافريقيا ويأتي بعد الإنجاز الأول الذي حققته المؤسسة. في نوفمبر 2024. بإطلاق عروض بسرعة 1.2 جيغابايت في الثانية، مُسجلةً آنذاكرقمًا قياسيًا غير مسبوق على المستوى القاري.

وبوصولها اليوملعتبة 1.6 جيغابايت، تؤكد “اتصالات الجزائر” التزامها الدائم بدعم التحول الرقمي في الجزائر ومسعاها في تقديم تجربة ثرية ومبتكرة لزبائنها.

ومن خلال هذه العروض الحصرية، سيستفيد الزبائنمن الخواص والمهنيين وكذا المؤسسات،من اتصال لا مثيل له. يتلاءم مع طلباتهم المتنامية. على مختلف الاستعمالات لاسيما: البث المباشر وألعاب الفيديو. والعمل عن بعد. والتعليم عن بعد. والحوسبة السحابية.

وبالموازاة مع هذه الإنجازات تُواصل “اتصالات الجزائر” في تعميم،وبشكل متسارع. شبكة الألياف البصرية حتى المنزل والإنترنت فائق السرعة في الجزائر. فكل شهر. يتم ربط عشرات الآلاف من المنازل والشركات بالألياف البصرية. وسيتم الوصول إلى 2.4 مليون مشترك خلال الأيام القليلة المقبلة.

تُجسّد هذه التطورات حرص “اتصالات الجزائر”على توفير حلول مبتكرة.دائمة وموثوقة، وكذا اسهامها بفعالية في تطوير الاقتصاد الرقمي في الجزائر.