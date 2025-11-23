اتصالات الجزائر تُطلق “باك Idoom 4G LTE “

تُواصل “اتصالات الجزائر” إثراء تجربة زبائنها، وتُطلق “باكIdoom 4G LTE “الجديد، وهو عرض شامل بدون التزام يجمع بين الإنترنت عالي التدفق. والمكالمات غير المحدودة، والعديد من المزايا الحصرية.

بسعر 7.500 دج فقط، يضم هذا الباك مزايا الإنترنت عالي التدفق والهاتف الثابت في عرض واحد، ويشمل:مودم Idoom 4G LTE مُهدى.1 تيرابايت (1000 Go).من حجم الإنترنت صالح لمدة 90 يوماً.و مكالمات غير محدودة نحو الهاتف الثابت المحلي والوطني. وإلى شبكةIdoom 4G VoLTE.

من خلال عرضها الجديد “باكIdoom 4G LTE”، تسعى “اتصالات الجزائر” إلى تقديم خدمات عملية ومرنة تتلاءم مع المتطلبات. والاحتياجات المتزايدة للمستعملين، سواء كانوا خواص أو مهنيين.

ويعكس اختيار الصيغة بدون التزام توجه المؤسسة نحو حلول أكثر سلاسة. تتيح للزبون حرية تسيير استهلاكاته ودون التزام.

و يوفّر حجم 1000 Goالصالح لمدة 90 يوماً تجربة استخدام مريحة، تلبي مختلف الاحتياجات كالعمل عن بُعد، والبث المباش. والألعاب الإلكترونية، وكذا الإبحار على الإنترنت و منصات التواصل الاجتماعي. كما يأتي المودم المجاني ليعزّز الجانب العملي للعرض قصد تسهيل الولوج إلى الإنترنت عالي التدفق.

“باكIdoom 4G LTE”متوفر عبر جميع الوكالات التجارية لاتصالات الجزائر، ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى توسيع تغطية الإنترنت عالي السرعة. ودعم مسار التحول الرقمي في الجزائر.