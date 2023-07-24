اتصالات الجزائر تُطلق عرضا رائعا لهواة ألعاب الفيديو

أعلنت شركة اتصالات الجزائر، اليوم الإثنين، عن إطلاق عرضها الجديد “إيدوم فيبر غايمرز” الموجه للزبائن الخواص وكذا الزبائن الجدد هواة.

وحسب بيان للشركة، يضم العرض “تشكيلة (Idoom Fiber Gamers) لمحبي وهواة ألعاب الفيديو. بالاستفادة من أنترنت ذي تدفق عالي جدا بتقنية الألياف البصرية Idoom Fibre”.

ويضم هذا العرض 5 أنواع وهي: عرض “20 ميغا بـ10 ميغا بايت في الثانية رفع، بسعر 2799 دج/الشهر”. وعرض “50 ميغا بـ25 ميغا بايت في الثانية رفع، بسعر 2999 دج/الشهر”.

وكذا عرض “100 ميغا بـ60 ميغا بايت في الثانية رفع، بسعر 3399 دج/الشهر”. وعرض “200 ميغا بـ120 ميغا بايت في الثانية رفع، بسعر 3999 دج/الشهر. وعرض ” 300ميغا بـ200 ميغا بايت في الثانية رفع, بسعر 4599 دج/الشهر”.