اتصالات الجزائر تُطلق عرضها الترويجي الجديد IDOOM FIBRE

أطلقت اتصالات الجزائر عرضها الترويجي الجديد IDOOM FIBRE الموجه للزبائن الخواص، حسب بيان للشركة.

وأوضحت الشركة في البيان، أنه وبفضل هذا العرض الفريد، يمكن للزبون الاستفادة من جهاز مودم الألياف البصرية مجانا عند كل اشتراك جديد لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر في خدمة IDOOM FIBRE.

وأشار البيان، إلى أن هذا العرض الترويجي الجديد والمغري صالح لمدة شهر واحد، ابتداء من تاريخ 17 نوفمبر 2020.

هذا وتؤكد اتصالات الجزائر، من خلال إطلاقها لهذا العرض الترويجي، مرة أخرى، التزامها بالاستجابة لتطلعات زبانها على أكمل وجه.