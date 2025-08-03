اتصالات الجزائر تُطلق عروضا مُغرية

تُواصل “اتصالات الجزائر” استراتيجيتها المبتكرة في تعميم الولوج للإنترنت فائق السرعة، وتعود بميزات جديدة استثنائية. على عروضها Idoom Fibre.

صالحة للمشتركين الجُدد والحاليين الراغبين في رفع سرعة التدفق، العروض الجديدة انترنت IdoomFibre وIdoom Fibre Gamers. تمنح للزبائن فرصة مضاعفة سرعة الإنترنت بنفس سعر اشتراكهم الشهري تتمثل في عرض 30 ميڤايرتفع الى 60 ميڤا، عرض 60 ميڤايصبح 120 ميڤا.

إضافة إلى عرض 240 ميڤاي صبح 480 ميڤا، يرتفع عرض 300 ميڤا إلى 600 ميڤا، عرض 500ميڤا يصل إلى 1 جيڤا. ويرتفع عرض 1.2 جيڤا إلى 1.5 جيڤا.

كما تضاعف “اتصالات الجزائر” أربع مراتسرعة الإنترنت في عرضها بـ 15 ميڤا. الذي يرتفع إلى 60 ميڤا بزيادة 200 دج فقط في سعر الاشتراك.

ولكل اشتراك جديد في عروض إنترنتIdoomFibre. يستفيد الزبون من مودم مجاني، وشهر واحد من الإنترنتمُهدى و كذا إعفاء من تكاليف التركيب.

بهذا، سيتمكن مشتركي IdoomFibreمنالاستمتاع بتجربة اتصال فائقة السرعة لا مثيل لها لكل استخداماتهم. بما في ذلك: الإبحار على الانترنت. وألعاب الفيديو، والبث المباشر، وتحميل الملفات وإرسالها.

مع هذه العروض الجديدة لإنترنت IdoomFibre ، تُؤكد “اتصالات الجزائر” التزامها في إثراء الحياة الرقمية لزبانها من خلال اتصال فائق السرعة، ناجع و بأسعار في متناول الجميع.