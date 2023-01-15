اتصالات الجزائر تُقدم خدمة تساعدكم في العمل والدراسة

توفر اتصالات الجزائر، خدمة Zimail للبريد الإلكتروني الإحترافي، والتي تساعد في العمل أو الدراسة أو للمشاريع الخاصة.

وحسب بيان لاتصالات الجزائر، فإن خدمة Zimail للبريد الإلكتروني الإحترافي، هي الحل اللي يجمع بين الحداثة والكفاءة في نفس الوقت.

بالإضافة إلى ميزات عديدة منها إمكانية تخصيص اسم النطاق لبريدكم الإلكتروني، وخدمة مستضافة في الجزائر.

بالإضافة إلى ميزات أخرى تساهم في زيادة مردوديتكم وتسهل عملكم.

ودعت اتصالات الجزائر، إلى زيارة الموقع التالي للحصول على المزيد من التفاصيل:

https://www.algerietelecom.dz/ar/produits/zimail-prod103

وأشارت اتصالات الجزائر إلى أن هذه الخدمة، متوفرة في جميع وكالاتها التجارية بسعر اشتراك ابتداء من 1100 دج للسنة.