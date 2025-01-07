اتصالات الجزائر تُقدم عرضا لا يُفوت مع بداية 2025

كشفت مؤسسة اتصالات الجزائر، عن عرض جديد مع بداية السنة الجديدة، يحمل العديد من المكافآت عند تعبئة رصيدكم بإستعمال خدمة الدفع الإلكتروني.

ويحصل الزبائن، على أيام أنترنت مهداة تصل إلى 48 يوما، عند إستخدام خدمة الدفع الإلكتروني، لدفع إشتراكات عروض Idoom ADSL، Idoom VDSL و Fibre Idoom.

حيث أنه وعند تسديد إشتراك شهر واحد تربح 3 أيام انترنت إضافية، وعند تسديد إشتراك 3 أشهر تربح 12 يوم انترنت إضافي. وعند تسديد إشتراك 6 أشهر تربح 24 يوم انترنت إضافي، وعند تسديد إشتراك سنة كاملة تربح 48 يوم انترنت إضافي.

كما يتحصل الزبائن، على هدايا تصل حتى 20 بالمائة من حجم الأنترنت “Idoom 4G”. خلال تعبئة إشتراك Idoom 4G بواسطة الدفع الإلكتروني خلال الـ 48 ساعة الموالية لتاريخ انقضاء صلاحية اشتراكهم.

وإذا أجريتم عملية التعبئة بعد مرور 48 ساعة، فإنكم تتحصلون على هدية قيمتها 10 بالمائة من الحجم المعبأ.