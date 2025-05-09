اتصالات الجزائر تُقدم عرضا لا يُفوت

أعلنت اتصالات الجزائر، عن عرض جديد حصريا للاتصال بالأنترنت فائق السرعة، لمدة محدودة تصل إلى 30 يوما.

وحسب بيان للشركة، يمكن للزبائن الجدد المؤهلين الذين يشتركون في عرض Idoom Fibre الاستفادة من سعر اشتراك استثنائي قدره 1000 دج فقط.

ويشمل هذا العرض مودم ألياف بصرية مجاني وشهر أنترنت مهدى بسرعة تدفق 1000 ميغابت في الثانية بدون تكاليف ربط.

ويحمل هذا العرض، العديد من المزايا التي يمكنكم الاستفادة منها، من بينها سعر اشتراك مخفّض، وشهر أنترنت فائق السرعة.

وعند انقضاء الشهر المجاني، يتم العودة تلقائيًا إلى سرعة التدفق التي اخترتموها عند الاشتراك. مما يضمن لكم تجربة أنترنت تتماشى مع احتياجاتكم.

بالإضافة إلى الإستفادة من مودم ألياف بصرية مهدى عالي الأداء، ليمنحكم تجربة فائقة السرعة، وبدون تكاليف ربط، حيث أن عملية تثبيت خدمة Idoom Fibre الجديدة مجانية.

ودعت اتصالات الجزائر، إلى الإاستفادة من هذا العرض الاستثنائي المتاح لمدة شهر واحد فقط ابتداء من 04 ماي 2025.