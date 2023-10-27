اتصالات الجزائر تُقدم عرضا لا يُفوت

أعلنت اتصالات الجزائر، عن تقديم عرض Idoom Fibre لـ 15 ميغا، عند اكتتاب اشتراك خدمة أنترنت الألياف البصرية.

ودعت اتصالات الجزائر عبر بيان لها، الزبائن، إلى الإستفادة من هذا العرض، والتحصل على جهاز مودم الألياف البصرية وشهر أنترنت. وهذا بسعر 1999 دج !.

وأضاف البيان: “إن كنتم مؤهلين للاشتراك في خدمة الألياف البصرية لاتصالات الجزائر. يمكنكم الاستفادة من العرض الجديد من خلال ارسال طلبكم عبر الأنترنت أو من خلال التقرب من وكالتكم التجارية”.