اتصالات الجزائر تُقدم عرضا مغريا وبسعر مناسب

كشفت اتصالات الجزائر، عن عرض جديد لصالح زبائنها، يمكن من الحصول على 150 جيغا من الأنترنت.

وجاء في منشور لاتصالات الجزائر على فايسبوك: “تعبئة 1500 دج تمنحكم 150 جيغا. حجم أنترنت صالحة لمدة شهر كامل”.

بالإضافة إلى ولوج غير محدود إلى خدمة الأنترنت بتدفق مخفض، بعد استنفاد حجم التعبئة.

وكذا مكالمات غير محدودة نحو الهاتف الثابت الوطني وشبكة IDOOM 4G LTE و1000 دج رصيد مكالمات نحو الهاتف النقال.

ودعت اتصالات الجزائر زبائنها للحصول على المزيد من التفاصيل حول التعبئات الجديدة للجيل الرابع، الاطلاع على الموقع التالي:

https://www.algerietelecom.dz/…/part…/4g-lte-idoom-prod7