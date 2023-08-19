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اتصالات الجزائر تُكرم صاحب المرتبة الأولى في البكالوريا

بقلم نادية بن طاهر
اتصالات الجزائر تُكرم صاحب المرتبة الأولى في البكالوريا
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قامت مؤسسة اتصالات الجزائر، بتكريم التلميذ محمد لمين بن قداش صاحب المرتبة الأولى في شهادة البكالوريا.

وحسب بيان للمؤسسة، تم هذا التكريم، على مستوى الولاية محل إقامة التلميذ بغليزان، احتفاءً بتفوقه و نجاحه الدراسي الاستثنائي.

واكدت المؤسسة، أن هذا التكريم جاء لأن شبابنا المبدع هو أساس النجاح في مجتمعنا و مؤسساتنا.

كما تؤكد اتصالات الجزائر وككل مرة متابعتها، اهتمامها ودعمها للشباب الطموح.

وقدمت المؤسسة، تمنياتها التوفيق لمحمد لمين بن قداش وإلى نجاحات أخرى في مساره التعليمي والمهني.

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