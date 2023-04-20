اتصالات الجزائر تُهديكم مكالمات هاتفية بـ0 دج في العيد

أعلنت اتصالات الجزائر، عن عرضها الترويجي لخدمة الهاتف الثابت، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وتقترح اتصالات الجزائر خلال يومي العيد مكالمات هاتفية بـ صفر (0) دينار وغير محدودة من الثابت إلى الثابت وشبكة VoLTE عبر كامل التراب الوطني.

كما يستفيد الزبائن المشتركون في عرضIdoom Fixe الاستفادة من مكالمات بسعر 2 دج/الدقيقة. وذلك من الهاتف الثابت إلى جميع شبكات الهاتف النقال.

علاوة على ذلك، تبقى اتصالات الجزائر في خدمة زبائنها من خلال افتتاح وكالاتها التجارية خلال ثاني أيام عيد الفطر.

وتتقدم اتصالات الجزائر بأحر التهاني والتبريكات لكافة الجزائريات والجزائريين. مع تمنياتها لهم بمزيد من السعادة والرخاء والازدهار.