اتصالات الجزائر تُهدي 6 أيام أنترنت مجانية لهؤلاء المشتركين

الوطني
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اتصالات الجزائر تُهدي 6 أيام أنترنت مجانية لهؤلاء المشتركين
بقلم نادية بن طاهر

ستقوم اتصالات الجزائر، بتمديد اعتماد كل التدابير المقررة في إطار مكافحة تفشي وباء كورونا، إلى غاية انتهاء فترة الحجر.

وفي هذا الصدد، يستفيد كافة الزبائن المشتركين في خدمتي Idoom ADSL و Idoom Fibre إلى غاية 6 أيام أنترنت مجانية إضافية، حسب بيان لذات المؤسسة.

وهذا العرض صالح فيما يخص التعبئات التالية:

باستعمال الدفع الالكتروني عن طريق بطاقة “الذهبية” أو البطاقة البنكية “CIB” عبر فضاء الزبون https://ec.at.dz، أو التطبيق المحمول.

وباستعمال بطاقات التعبئة عن طريق الاتصال بالرقم 1500، من أي خط هاتفي ثابت أو محمول.

وتجدد اتصالات الجزائر التزامها بضمان سلامة وراحة زبائنها.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=813100

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