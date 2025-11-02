اتصالات الجزائر تُوقع 8 اتفاقيات شراكة في هذه المجالات

تواصل اتصالات الجزائر استراتيجيتها في تطوير الكفاءات الشبانية وتعزيز التزامها بدعم الابتكار والانفتاح على البيئة الاقتصادية. وفي هذا السياق وقّع مركز المهارات اتصالات الجزائر بعنابة 8 اتفاقيات شراكة مع مؤسسات أكاديمية، اقتصادية، مهنية وجمعوية للشرق الجزائري.

جرت مراسم التوقيع بمقر مركز المهارات لاتصالات الجزائر بعنابة. بحضور ممثلي الهيئات الشريكة وإطارات من اتصالات الجزائر.

وقد تم إبرام هذه الاتفاقيات مع كل من المدرسة العليا للعلوم والتقنيات، غرفة التجارة والصناعة سيبوس، مديرية التكوين والتعليم المهنيين. جامعة 8 ماي 1945 قالمة، المدرسة العليا للتسيير،مركز البحث في البيئة،مسرّع الشركات الناشئةHEDJوجمعية JUNA .

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون بين ميادين التكوين، البحث العلمي، وريادة الأعمال من جهة، وقطاع الاتصالات من جهة أخرى،وذلك من خلال مبادرات عملية موجّهة لفائدة الشباب، على غرار تنظيم دورات وورشات تكوينية،مرافقة المواهب الشابة، تطويرالمشاريع والبحوث التطبيقية، تشجيع الابتكار وريادة الأعمال وكذا تبادل المهارات والخبرات.

وبوضع هذه الروابط الاستراتيجية مع الفاعلين الرئيسيين في المنظومة الاقتصادية المحلية والجهوية، يؤكد مركز المهارات لاتصالات الجزائر بعنابة دوره كمُلتقى للابتكار وتطوير الكفاءات الوطنية، وترقية المهن الجديدة المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

هذا و تندرج هذه الشراكات المبتكرة في خضم الديناميكية الوطنية للتحول الرقمي، من خلال التركيز على التعاون بين القطاعات المختلفة. وخلق جسور التواصل بين الهيئات، الباحثين، الشباب أصحاب المشاريع. والمؤسسات الاقتصادية.