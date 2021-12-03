اتصالات الجزائر تُّطلق عرضا ترويجيا مغريا

اتصالات الجزائر تُّطلق عرضا ترويجيا مغريا
أعلنت اتصالات الجزائر، عن إطلاق عرض ترويجي جديد يمكن الزبائن الخواص المشتركين في عرضي “ايدوم adsl” و”ايدوم فيبر”. من الاستفادة من هدية تصل قيمتها إلى غاية 1200 دج على تعبئة حساباتهم.
وحسب ما أفاد به بيان للشركة، فإن هذا العرض الترويجي الصالح لمدة شهر، اعتبارا من 3 ديسمبر الجاري.
ويتمثل في تمكين المشتركين من الاستفادة من هدية قيمتها 600 دج عن كل تعبئة باستعمال بطاقات. أو تذاكر التعبئة فئة 2000 دج وهدية قيمتها 1200 دج عن كل تعبئة باستعمال بطاقات أو تذاكر التعبئة فئة 3000 دج.
كما يمكن الاستفادة من الهدايا الممنوحة في إطار هذا العرض الترويجي عند إجراء عملية التعبئة. باستعمال خدمات الدفع الالكتروني (بطاقة الذهبية أو البطاقة البينية البنكية).
وقالت اتصالات الجزائر أنها من خلال إطلاقها هذا العرض الترويجي الجديد. تؤكد مجددا “حرصها على الاستجابة لاحتياجات وتطلعات زبائنها على أكمل وجه”.
ولمزيد من المعلومات، دعت الشركة زبائنها إلى زيارة موقعها الالكتروني:
www.algerietelecom.dz أو التواصل مع مستشاري الزبائن عبر الصفحة الرسمية للمؤسسة على الفايسبوك: www.facebook.com/AlgerieTelecom.
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توسيع تجارب رفع تدفق الأنترنت على 17 ولاية
أعلنت مؤسسة اتصالات الجزائر، إن تجارب رفع تدفق الأنترنت بالنسبة للمشتركين في عرض 4 ميغا بت نحو تدفق 10 ميغا بت.وبالنسبة للمشتركين في عرض 10 ميغا بت نحو تدفق 20 ميغا بت.متواصلة إلى أن تشمل جل ولايات الوطن.
وحسب بيان للشركة، وبعد مرور أسبوع من انطلاق العملية، فقد وصل عدد الولايات التي تجرى فيها التجارب حاليا إلى 17 ولاية وهي: الجزائر العاصمة، والبليدة، والشلف، ووهران، وتلمسان، وتيبازة، وعين الدفلى، وتيارت، وتيسمسيلت، وغليزان، وسعيدة، ومعسكر، وعين تيموشنت، وسيدي بلعباس، ومستغانم، المدية والنعامة.
هذا وشرعت إتصالات الجزائر منذ مساء الخميس الماضي، في عملية جديدة من التجارب التقنية. قصد رفع تدفق الأنترنت للمشتركين بخدمة 4 ميغابيت في الثانية إلى 10 ميغابيت في الثانية. ومشتركي 10 ميغابيت في الثانية إلى 20 ميغابيت في الثانية.