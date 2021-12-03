اتصالات الجزائر تُّطلق عرضا ترويجيا مغريا

أعلنت اتصالات الجزائر، عن إطلاق عرض ترويجي جديد يمكن الزبائن الخواص المشتركين في عرضي “ايدوم adsl” و”ايدوم فيبر”. من الاستفادة من هدية تصل قيمتها إلى غاية 1200 دج على تعبئة حساباتهم.

وحسب ما أفاد به بيان للشركة، فإن هذا العرض الترويجي الصالح لمدة شهر، اعتبارا من 3 ديسمبر الجاري.

ويتمثل في تمكين المشتركين من الاستفادة من هدية قيمتها 600 دج عن كل تعبئة باستعمال بطاقات. أو تذاكر التعبئة فئة 2000 دج وهدية قيمتها 1200 دج عن كل تعبئة باستعمال بطاقات أو تذاكر التعبئة فئة 3000 دج.

كما يمكن الاستفادة من الهدايا الممنوحة في إطار هذا العرض الترويجي عند إجراء عملية التعبئة. باستعمال خدمات الدفع الالكتروني (بطاقة الذهبية أو البطاقة البينية البنكية).

وقالت اتصالات الجزائر أنها من خلال إطلاقها هذا العرض الترويجي الجديد. تؤكد مجددا “حرصها على الاستجابة لاحتياجات وتطلعات زبائنها على أكمل وجه”.

ولمزيد من المعلومات، دعت الشركة زبائنها إلى زيارة موقعها الالكتروني:

www.algerietelecom.dz أو التواصل مع مستشاري الزبائن عبر الصفحة الرسمية للمؤسسة على الفايسبوك: www.facebook.com/AlgerieTelecom.

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