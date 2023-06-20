اتصالات الجزائر حاضرة في معرض الجزائر الدولي وهذه مفاجأتها

تشارك اتصالات الجزائر في الطبعة الـ54 لمعرض الجزائر الدولي 2023، الذي تمتد فعالياته في الفترة الممتدة من 20 إلى 25 جوان بقصر المعارض، الصنوبر البحري، بالجزائر العاصمة.

وحسب بيان للمؤسسة، ستسجل اتصالات الجزائر تواجدها في هذا الحدث البارز الذي يجمع مختلف الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والدوليين، على مستوى جناحين اثنين.

ففي الجناح المركزي، ستتاح الفرصة لزوار المعرض للتعرف أكثر على مجمع “اتصالات الجزائر” واكتشاف الحلول التعاونية. حلول الأمن السيبراني (مكافحة هجمات الحرمان من الخدمة).

إلى جانب ذلك، ستقوم اتصالات الجزائر بالتعريف بعروض الأنترنت الموجهة للمؤسسات. على غرار الباقات المهنية التي توفر حلولا مخصصة تتماشى مع احتياجات المهنيين.

كماسيتم تسليط الضوء على الخدمات ذات القيمة المضافة، مما يبرز التزام اتصالات الجزائر بتقديم حلول كاملة ومبتكرة لفائدة زبائنها.

وستتواجد اتصالات الجزائر في خيمة عملاقة في الهواء الطلق حيث ستستقبل فرقنا الجمهور العريض الذي يمكنه اكتشاف مجموعة واسعة من منتجاتنا وعروضنا.

إلى جانب ذلك، سيتم تنظيم عدة أنشطة وألعاب لجعل هذه التجربة أكثر إمتاعا وتسلية.

وتؤكد اتصالات الجزائر مرة أخرى، من خلال مشاركتها في معرض الجزائر الدولي. التزامها الدائم بالمساهمة في التنمية الاقتصادية للوطن من خلال التقرب أكثر من زبائنها.