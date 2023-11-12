اتصالات الجزائر.. دورة تكوينية في مجال الأمن السيبراني

كشفت مؤسسة اتصالات الجزائر، عن توفير دورة تكوينية في مجال الأمن السيبراني، مشيرة أنها، تتماشى مع جميع المستويات، كما أنه لايشترط امتلاك خبرة في مجال الإعلام الآلي.

وجاء في بيان المؤسسة ذاتها “اتصالات الجزائر توفرلكم SHIRUDO دورة تكوينية في الأمن السيبراني. تتماشى مع جميع المستويات ، حتى الذين لا يملكون خبرة في مجال الإعلام الآلي و زيد تقدروا تكونوا أنفسكم عن بعد و في أي وقت “.

كما دعت اتصالات الجزائر الراغبين في الاستفادة من هذه الدورة التكوينية ، الإشتراك في الخدمة على مستوى أقرب وكالة. تجارية وتفعيل الاشتراك من خلال صفحة التفعيل عبر الرابط التالي :

https://inet.algerietelecom.dz/ar/

المزيد من التفاصيل عبر الرابط: