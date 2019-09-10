اتصالات الجزائر: ربط كل بلديات تيزي وزو بالألياف البصرية قريبا

ربطت المديرية العملية لإتصالات الجزائر، أكثر من 9500 منزل، في تيزي وزو، بخدمة الأنترنت، خلال الثمان أشهر الأولى من 2019.

وحسب بيان لذات المديرية، اليوم الثلاثاء، تم مد أكثر من 124 كلم من الالياف البصرية خلال هذا العام بتيزي وزو.

ووهو ما سمح بربط 17 بلدية جديدة منها “امسوهال، اقبيل، مكيرة”، بالألياف البصرية، ما نتج عنه ارتفاع في نسبة التغطية والتي قدرت بـ65 بالمئة.

للتذكير ، ستقوم المديرية العملية لاتصالات الجزائر بتيزي وزو قريبا، بتغطية كافة بلديات تيزي وزو، و التي تقدر بـ67 بلدية، بخدمة الألياف البصرية.

وذلك من خلال انجاز الأشغال بـ03 بلديات المتبقية، وهي كل من “ايت شافع، ايللتن، ايفلسن”.

و سيتم بهذا الشكل ضمان بنية قاعدة تحتية، تعتمد بشكل تام على تقنية الألياف البصرية بالولاية رغم صعوبة التضاريس.

كما تم ربط أكثر من 27 حي بتقنية الألياف البصرية إلى غاية المنزل، وهو ما سمح بإنتاج 7164 خط هاتفي جديد بهذه التقنية.

أما بخصوص المناطق المعزولة، فقد تم فك العزلة عنها من خلال تجهيزها بتقنية “ايدوم 4جي”.

و هذا بتشغيل أكثر من 84 محطة لهذه التقنية، عبر كافة التراب الوطني، ما سمح بضمان تغطية تقدر بـ 94 بالمئة.