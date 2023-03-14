اتصالات الجزائر.. طلب خط  FTTH عبر تحديد الموقع الجغرافي

أعلنت اتصالات الجزائر أنه يمكن الآن تقديم طلب الاشتراك في عرض “Idoom Fibre” عبر تحديد الموقع الجغرافي لمقر إقامتهم.

وفي هذا الصدد، افاد بيان اتصالات الجزائر، أنه يتسنى للزبون التحقق من أهليته للاستفادة من عرض “Idoom Fibre”. وتقديم طلبه ببضعة نقرات وذلك عن طريق تحديد الموقع الجغرافي لمقر سكناه.

وللقيام بذلك، ما على الزبون سوى الولوج إلى الموقع الإلكتروني للمؤسسة : www.algerietelecom.dz. والضغط على “طلب خط FTTH” أو الدخول إلى الرابط التالي : https://demandeftth.at.dz

كما يندرج هذا المسعى في إطار المجهودات التي تبذلها المؤسسة والرامية إلى تسهيل حياة المواطنين. وتمكينهم من الاستفادة من أفضل الخدمات.

مودم و15 يوم أنترنت مجاني

كما يمنح المجمع لزبائنها، فرصة استثنائية للحصول على مودم الألياف بصرية و 15 يوم أنترنت مجاني بـ 0 دج وحتى بدون دفع مصاريف الربط.

وحسب بيان لاتصالات الجزائر، ما على الراغبين في الحصول على هذه الهدايا، إلا اكتتاب الاشتراك في خدمة Idoom Fibre.

مع اختيار تدفق 15 ميغا أو أكثر، و ذلك خلال المدة المتبقية من صلاحية العرض الترويجي و هي إلى غاية 17 مارس 2023.

ودعت اتصالات الجزائر، زبائنها، للمسارعة بالاستفادة من هذا العرض الاستثنائي.

إقرأ المزيد : مع اقتراب الامتحانات.. اتصالات الجزائر تعرض منصة “دروسكم” لتلاميذ الأطوار الثلاثة