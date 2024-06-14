اتصالات الجزائر.. عرض إستثنائي لهذه الفئة خلال عيد الأضحى

أطلقت مؤسسة “اتصالات الجزائر” عرضا ترويجيا استثنائيا موجه للزبائن الخواص المشتركين في عرض Idoom 4، بمناسبة عيد الأضحى.

وفي بيان لـ “اتصالات الجزائر” اليوم الجمعة، أوضحت ” أنه ”خلال أيام عيد الأضحى الثلاثة وعند تعبئة حساب IDOOM 4G بمبلغ 1500 دج بإستعمال خدمة الدفع الإلكتروني عبر بطاقة الذهبية أو البطاقة البنكية، يتحصل الزبون على 300 جيغا حجم أنترنت صالحة لمدة 40 يوما، ما يعادل مكافأة قدرها 150 جيغا ومدة صلاحية إضافية بـ 10 أيام، بالإضافة إلى مكالمات غير محدودة نحو كامل شبكة اتصالات الجزائر”.

وأشارت “اتصالات الجزائر” إلى أن “هذا العرض الترويجي صالح أيضا عند إجراء التعبئة عن طريق البطاقات والتذاكر عبر الموقع الإلكتروني أو فضاء الزبون أو التطبيق المحمول MY IDOOM لاتصالات الجزائر”.