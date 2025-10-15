اتصالات الجزائر..عرض استثنائي بـ200 دينار فقط !

أعلنت اتصالات الجزائر، عن امكانية رفع تدفق الانترنيت من 15 إلى 60 ميغا على تطبيق my idoom. وهذا بكل سهولة.

وحسب اتصالات الجزائر، فإن على الراغب في الاستفادة من هذه التجربة الاستثنائية دفع مبلغ إصافي قدره 200 دينار على سعر الاشتراك الحالي.

وجاء في منشور “طلع الـ Débit ديالك من 15 إلى 60 ميغا على تطبيق My Idoom بكل سهولة و استمتع بسرعة انترنت جديدة و تجربة رقمية استثنائية”

“زيد 200 دج فقط على سعر إشتراكك الحالي و أبروفتي بتدفق عالي مع Idoom Fibre ”

“جميع المعلومات على موقعنا الإلكتروني”

