اتصالات الجزائر: عرض خاص لمشتركي ولاية البليدة

أعلن الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر، أنور محمد بن عبد الواحد، أنّ جميع المشتركين في الأنترنت عالي التردد بالبليدة، سيستفيدون من تسبيق 10 أيام من الأنترنت.

وحسبما نقلته وكالة الأنباء، عن ذات المسؤول، سيستفيد المشتركون في الإنترنت عالي التردد بالبليدة، الذين يتواجدون في الحجر الصحي، من تسبيق عشرة أيام، من خلال تشكيل الرقم 1500.

وأوضح ذات المتحدث، ان اتصالات الجزائر التزمت أيضا، بعدم قطع أي حساب انترنت لمشتركيها في تلك الولاية خلال هذه الفترة.