اتصالات الجزائر: عرض خاص لمشتركي ولاية البليدة

أعلن الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر، أنور محمد بن عبد الواحد، أنّ جميع المشتركين في الأنترنت عالي التردد بالبليدة، سيستفيدون من تسبيق 10 أيام من الأنترنت.
وحسبما نقلته وكالة الأنباء، عن ذات المسؤول، سيستفيد المشتركون في الإنترنت عالي التردد بالبليدة، الذين يتواجدون في الحجر الصحي، من تسبيق عشرة أيام، من خلال تشكيل الرقم 1500.
و كانت اتصالات الجزائر، قد أعلنت من قبل عن اطلاق عروض تنافسية لفائدة الزبائن الذين يستعملون الدفع الإلكتروني، من أجل تجنيبهم عناء التنقل لوكالاتها والتقليص من انتشار وباء كورونا.
كما أن هناك خدمات أخرى تسمح لزبائن اتصالات الجزائر، بالتعبئة عن بعد باستعمال بطاقة التعبئة من خلال الرقم 1500 انطلاقا من خط هاتفي ثابت أو نقال.
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