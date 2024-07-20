“اتصالات الجزائر” مالكا جديدا لفريق اتحاد خنشلة !

تحضّر المؤسسة العمومية اتصالات الجزائر، لشراء أغلبية أسهم فريق اتحاد خنشلة، الناشط في البطولة المحترفة لكرة القدم.

ونقلت إدارة “السيسكاوة” منشورا، لرئيس الفريق وليد بوكرومة. أطلقه على حسابه الشخصي على “فايسبوك” يلمّح من خلاله، إلى اقتراب اتصالات الجزائر، من شراء أسهم النادي.

وعلّقت إدارة الاتحاد: “رئيـس الفـريـق “وليد بوكرومة” يعلن إن شركة اتصالات الجزائر ALGERIE TELECOM ستكون مالكا لإتحاد مدينـة خنشلة.

للإشارة فإن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كان قد أعلن خلال زيارة عمل وتفقد قادته إلى مدينة خنشلة نهاية ماي الماضي، بأن الاتحاد سيتدعم بشركة وطنية.