اتصالات الجزائر.. هدايا استثنائية لهذه الفئة

كشفت اتصالات الجزائر، أن الزبائن الذين يعتمدون خاصية الدفع الإلكتروني الخاصة بفواتير الهاتف الثابت و إشتراك الإنترنت، تمكنهم من الحصول على الكثير من الهدايا الإستثنائية.

وأوضحت اتصالات الجزائر، أن التعبئة باستعمال الدفع الإلكتروني، إضافة إلى بذل مجهود أقل وسهولة أكبر. فهي تتيح فرصة للحصول على هدايا استثنائية، عند دفع اشتراك الأنترنت والفواتير الهاتفية عبر الأنترنت. وذلك عبر الموقع الإلكتروني أو فضاء الزبون أو باستعمال تطبيق My Idoom أو بطاقة “الذهبية”. أو البطاقة البنكية CIB أو بواسطة تطبيق ” Baridimob ” أو ” Wimpay ” (البنك الوطني الجزائري).

وأشارت اتصالات الجزائر، إلى ربح هدايا أنترنت تصل إلى غاية 10 % من المبلغ المعبأ لخدمة. Idoom ADSL Idoom VDSL أو Idoom Fibre ، وهذا من خلال تعبئة اشتراك Idoom ADSL، Idoom VDSL أو Idoom Fibre . قبل انقضاء صلاحيته أو في غضون الـ 48 ساعة الموالية لتاريخ انقضاء الصلاحية، باستعمال الدفع الإلكتروني، بمبلغ يعادل أو يفوق الإشتراك الشهري للحصول على هدية قيمتها 10 % من المبلغ المعبأ.

وإذا قام الزبون بعملية الدفع الإلكتروني بعد 48 ساعة من تاريخ انقضاء صلاحية الاشتراك. سيتحصل على هدية قيمتها 03 % من المبلغ المعبأ.

هدايا تصل حتى 20 % من حجم الأنترنت Idoom 4G

كما أن تعبئة اشتراك Idoom 4G بواسطة الدفع الإلكتروني أو خلال الـ 48 ساعة الموالية لتاريخ انقضاء صلاحية الإشتراك. يتحصل الزبون على هدية قيمتها 20 % من حجم الأنترنت المعبأ، كما يلي :

1000 دج : 40 جيغا حجم أنترنت + 08 جيغا Bonus

1500 دج : 150 جيغا حجم أنترنت + 30 جيغا Bonus

2500 دج : 300 جيغا حجم أنترنت + 60 جيغا Bonus

3500 دج : 450 جيغا حجم أنترنت + 90 جيغا Bonus

6500 دج : 1000 جيغا حجم أنترنت + 200 جيغا Bonus

وإذا أجرى الزبون عملية التعبئة بعد مرور 48 ساعة، فيتحصل على Bonus قيمته 10 % من الحجم المعبأ كما يلي :

1000 دج : 40 جيغا حجم أنترنت + 04 جيغا Bonus

1500 دج : 150 جيغا حجم أنترنت + 15 جيغا Bonus

2500 دج : 300 جيغا حجم أنترنت + 30 جيغا Bonus

3500 دج : 450 جيغا حجم أنترنت + 45 جيغا Bonus

6500 دج : 1000 جيغا حجم أنترنت + 100 جيغا Bonus

ويتمكن الزبائن من الإستفادة من أيام أنترنت إضافية عند تسديد الفواتير الهاتفية باستعمال الدفع الإلكتروني كالتالي:

دفع الفواتير التي تصدر كل شهرين لعرض Idoom Fixe لـ 250 دج = 1 يوم أنترنت مهدى. ودفع الفواتير التي تصدر كل شهرين لعرض Idoom Fixe لـ 500 دج = 2 يومان أنترنت مهداة. أما دفع الفواتير التي تصدر كل شهرين لعرض Idoom Fixe لـ 750 دج = 3 أيام أنترنت مهداة

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