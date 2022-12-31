اتصالات الجزائر: هدايا قيمة لمستخدمي الدفع الإلكتروني

دعت اتصالات الجزائر، إلى استعمال خدمة الدفع الإلكتروني لتعبئة الأنترنت ودفع الفواتير الهاتفية للإستفادة من هدايا استثنائية.

وحسب بيان لذات الهيئة، تصل الهدايا المقدمة، إلى 6 أيام أنترنت مهداة في إشتراكات Idoom ADSL , VDSL و Fibre.

بالإضافة إلى 10 جيغا أنترنت مهداة في اشتراك Idoom 4G. و30 دقيقة رصيد مكالمات مجانية نحو الهاتف النقال في اشتراك الهاتف الثابت.

هذا ويمكن لزبائن اتصالات الجزائر تعبئة اشتراكاتهم مباشرة عبر الرابط التالي:

https://paiement.algerietelecom.dz/AR/index.php?p=internet_recharge&pr=in&fbclid=IwAR0QqCWo4DBhoPsH-tlw2em_-mBagAuZXOg0-96krZNae_IiFeVFG63xGoo