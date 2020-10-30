اتصالات الجزائر.. هذه هي الوكالات المفتوحة يوم 1 نوفمبر

هنأت مؤسسة اتصالات الجزائر، الشعب الجزائري بمناسبة إحياء الذكرى الـ66 لإندلاع ثورة الفاتح نوفمبر 1954.

وبهذه المناسبة التاريخية، تؤكد اتصالات الجزائر سعيها الدائم لعصرنة شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية وتحسين تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الجزائر.

هذا وتعلم اتصالات الجزائر زبائنها، بأن الوكالات التجارية تفتح أبوابها من 09.00 سا إلى 15.00 سا، بهدف ضمان استمرارية الخدمة على امتداد هذا اليوم التاريخي.

وتتمثل الوكالات التجارية المعنية بهذا التوقيت في:

على مستوى الجزائر العاصمة: حسين داي، وبرج البحري ، وباب الزوار، وبن مهيدي، وعين النعجة، وبئر توتة، وزرالدة، وعين البنيان وبن عكنون.

وفي الولايات الأخرى: الوكالات التجارية الرئيسية “المتواجدة بمقر المدينة”.