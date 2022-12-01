اتصالات الجزائر وجازي توقعان اتفاقية شراكة استراتيجية

أبرمت كل من اتصالات الجزائر وشركة جازي اليوم عن اتفاقية شراكة تهدف إلى تبادل خدماتهما وتحسين جودة الخدمة. مراسيم التوقيع جرت بمقر شركة جازي الكائن بالدار البيضاء، بحضور كل من الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر، عادل بن تومي، والمدير العام بالنيابة لشركة “جازي” محي الدين علوش، إلى جانب إطارات من كلا المتعاملين.

وبهذه المناسبة، صرح الرئيس المدير العام عادل بن تومي “إنه لشرف لمؤسستنا أن نعدّ متعامل الهاتف النقال “جازي” من بين شركائنا، وهو ما يمثل قيمة مضافة حقيقية لكلتا مؤسستينا.

وأضاف ذات المسؤول انه هذه الشراكة التي تتمحور أساسا حول تبادل الخدمات ذات القيمة المضافة من شأنها أن تُسْهِمَ بشكل كبير في تحسين جودة الخدمة وتنمية قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال بالجزائر. إن هذا المسعى يندرج في إطار استراتيجية اتصالات الجزائر التي تضع المواطن في صميم اهتماماتها”.

من جانبه، صرح محي الدين علوش “نحن سعداء بالتوقيع على اتفاقية شراكة مع اتصالات الجزائر باعتبارها المتعامل التاريخي في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية بالجزائر.

وتندرج في إطار استراتيجيتنا التنموية كما أنها ترمي إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين الطرفين من أجل تحسين جودة الخدمة والتكفل باحتياجات وتطلعات زبائننا على أكمل وجه.