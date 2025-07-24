“اتصالات الجزائر” و “تيليكوم إيطاليا سباركل”توقعان على مذكرة تفاهم 

وقّعت كل من مؤسسة “اتصالات الجزائر”، المتعامل التاريخي للاتصالات في الجزائر الذي يوفر مجموعة كبيرة من خدمات الثابت والإنترنت والحلول للمؤسسات. و شركة”تيليكوم إيطاليا سباركل” (Telecom ItaliaSparkle)، على مذكرة تفاهم تخص عدة مشاريع استراتيجية في مجالالاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

تم الإعلان عن المذكرة خلال الدورة السادسة للمنتدى الاقتصادي الإيطالي-الجزائري، التي عقدت في العاصمة الإيطالية روما، يوم الأربعاء 23 جويلية 2023، بحضور رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطيةالشعبية. عبد المجيد تبون ورئيسة مجلس وزراء إيطاليا، السيدة جورجيا ميلوني.

وتم التوقيع على مذكرة التفاهم من قبل الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر، عادل بن تومي، والرئيس المدير التنفيذي لتيليكوم إيطاليا سباركل. انريكو ماريا باغناسكو.

وسيرافق هذا الاتفاق التحول الرقمي للجزائر، يخص عدة مشاريع لصالح اتصالات الجزائرلا سيما: مشروع وضع كابل بحري جديد يربط بين الجزائر و إيطاليا. فتح نقطة حضور جديدة في أوروبا. المرافقة والدعم التقني لاتصالات الجزائر لتطوير مركز بيانات(Datacenter) في الجزائر بمعايير عالمية.و كذا مشروع إنشاء منصة تدريب. وتكوين في مجالات الحوسبة السحابية، الشبكات، الخدمات الرقمية و الأمن السيبراني.

بهذه المناسبة صرّح الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر، عادل بن تومي:” تُؤكد الشراكة الاستراتيجية مع سباركل العلاقات القوية بين المؤسستين. وتترجم التزامنا المشترك في الابتكار والتميّز. نحن على دراية بأن هذا المشروع سيكون له دورًا رئيسيًا. في تنويع طرق الاتصالات الدولية وإرضاء طلبات زبائننا في جميع أنحاء الوطن.”

من جانبه صرح إنريكوماريا باغناسكو، الرئيس المديرالتنفيذي لشركة Sparkle: “هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الرقمية. بين أوروبا وشمال أفريقيا. نحن فخورون بالإسهام في المستقبل الرقمي للجزائر بوضع بنية تحتية حديثة وحلول مبتكرة وآمنة،تضمن اتصال دولي سريع وناجع.”

يهدف المنتدى الاقتصادي الإيطالي-الجزائري إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في قطاعات استراتيجية. مثل الطاقة والابتكار والتعليم والزراعة والثقافة. ويندرج ضمن خطة “ماتييمن أجل أفريقيا”، والذي من خلاله تطمح إيطاليا في بناء شراكات متوازنة على أساس الاحترام المتبادل والمنافع المشتركة.

بخصوص “اتصالات الجزائر”

هي المشغل التاريخي للاتصالات في الجزائر، متواجد عبر كامل التراب الوطني. تقترح الشركة مجموعة كاملة من الخدمات، بما في ذلك الهاتف الثابت. الإنترنت العالي وجد عالي التدفق، بالإضافة إلى حلول الاتصال المتطورة الموجهة للأفراد والشركات والهيئات.

بصفتها الفاعل الرئيسي في التحول الرقمي للبلاد، تستثمر “اتصالات الجزائر” باستمرار في تحديث بنيتها التحتية، لا سيما من خلال تطوير شبكة الألياف البصرية والتكنولوجيات المبتكرة.يضمن هذا الالتزامتوفير اتصال شامل، ناجع وفعّال. مؤدية بذلك دورا استراتيجيا في الاقتصاد الرقمي للجزائر.

عن Sparkle

Sparkle المشغل العالمي لمجموعة TIM،المزود الأول للخدمات الدولية في إيطاليا، وواحدة من الشركات الرائدة على مستوى العالم. يقترح مجموعة كاملة من خدمات البنية التحتية والاتصال - السعة IP، SD-WAN، كراء المواقع المشتركة، اتصال إنترنت الأشياء، التجوال والصوت – إلى وجهة المشغلين الوطنيين والدوليين، OTT. مزودي خدمات الإنترنت، الإعلامو منتجي المحتوى، بالإضافة إلى الشركاتمتعددة الجنسيات.تعتبرSparkle ، المتعامل المرجعي في صناعة الكابلات البحرية، تمتلك وتستغل شبكة تزيد عن 000 600 كيلومتر من الألياف البصرية تمتد عبر أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط والأمريكاوآسيا. تتواجد في 32 دولة عبر العالم.