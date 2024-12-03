اتصالات الجزائر..Idoom fibre يطلق عرضا جديدا !

أطلقت اتصالات الجزائر، عرضا ترويجيا جديدا محدود المدة يتعلق بـIdoom fibre. حيث يمكن بـ500 دينار ادخال “الفيبر” للمنزل. و استمتاع بشهر انترنت مجاني بتدفق 500ميغا ومودم انترنت الألياف البصرية مهدى ودون تكاليف الربط.

ويتيح هذا العرض الحصري، لمدة شهر واحد، من Idoom fibre الاستفادة من جهاز مودم الألياف البصرية مجاني. و شهر أنترنت مجاني بسرعة تدفق 500 ميغابت في الثانية بسعر اشتراك استثنائي بقيمة 500 دينار جزائري فقط. وهذا للزبائن الجدد المؤهلين الذين يشتركون لأول مرة في خدمة الألياف البصرية لاتصالات الجزائر.

كما يقدم العرض الترويجي مزايا رائعة لا تُفَوَّت عند الاشتراك. فعند الاشتراك في عرض Idoom Fibre بسرعة تدفق 30 ميغابت في الثانية أو أكثر، استفيدوا من سعر اشتراك مخفض بقيمة 500 دينار جزائري فقط. والحصول مجانا على جهاز مودم الألياف البصرية عالي الأداء لتوفير اتصال أنترنت ثابت وسريع.

واستمتاع بشهر أنترنت مجاني بسرعة مذهلة تصل إلى 500 ميغابت في الثانية. مناسب للبث المتواصل وتحميل الملفات الكبيرة، والمزيد.

وبعد انقضاء الشهر المهدى، سيعود الزبون إلى سرعة التدفق المختارة عند الاشتراك. مما يضمن له تجربة أنترنت تتماشى واحتياجاته. ودون رسوم تركيب.