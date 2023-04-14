اتصالات مكثفة بين دول عربية لردع إسرائيل

تقوم قطر حاليا بالتواصل بشكل مكثف مع مصر والأردن بهدف ردع إسرائيل عن الانتهاكات في المسجد الأقصى.

وقال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أن “العالم يتعامل بازدواجية معايير حيال ما جرى في المسجد الأقصى المبارك”.

وأشار إلى أن “هناك تواصل مكثف مع الأردن ومصر وأمريكا لردع الإسرائيليين عن انتهاكاتهم في المسجد الأقصى”.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعربت عن قلق مصر البالغ نتيجة التصعيد المتسارع والخطير الذي تشهده المنطقة.

وطالب المتحدث باسم الخارجية المصرية جميع الأطراف بممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

محذراً من المخاطر البالغة التي تحيق بالمنطقة اذا استمرت موجة العنف الحالية.