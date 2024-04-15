اتصالات الجزائر تزف بشرى سارة لمشتركيها

أصدرت شركة اتصالات الجزائر اليوم الإثنين، بيانا صحفيا، أعلنت فيه عن رفع سرعة تدفق الانترنت لفائدة مشتركيها لمدة شهر واحد بصفة استثنائية، وذلك تزامنا مع الذكرى ال21 لتأسيسها.

وأوضح المصدر ذاته، أنه ابتداء من أول أيام عيد الفطر المبارك، يستفيد زبائن اتصالات الجزائر الخواص المشتركون في خدمة الأنترنت ADSL وVDSL والألياف البصرية من زيادة ملحوظة في سرعة الأنترنت.

وأشارت الشركة إلى أن “زبائن +Idoom Fibre+ يستفيدون من زيادة في سرعة الأنترنت من 15 ميغابت في الثانية إلى 50 ميغابت في الثانية، ومن 20 ميغابت في الثانية إلى 200 ميغابت في الثانية، ومن 50 ميغابت في الثانية إلى 300 ميغابت في الثانية، ومن 100 ميغابت في الثانية إلى 500 ميغابت في الثانية، ومن 200 ميغابت في الثانية إلى 500 ميغابت في الثانية، وأخيرا من 300 ميغابت في الثانية إلى 500 ميغابت في الثانية”.

أما بالنسبة لزبائن Idoom ADSL و VDSL، فسيتم “رفع سرعة الأنترنت من 15 ميغابت في الثانية إلى 20 ميغابت في الثانية”. يضيف البيان.

كما ذكرت الشركة زبائنها الذين لديهم سرعة تدفق 100 ميغابت في الثانية بضرورة “استخدام جهاز توجيه +راوتر+ أو مكرر إشارة لاسلكي (فئة Wifi 5 أو 6) من أجل الاستمتاع بتجربة واي فاي مثلي”.

وقالت اتصالات الجزائر إن هذا الإجراء الاستثنائي يعكس “مدى تقدير اتصالات الجزائر لزبائنها الأوفياء والتزامها المستمر بتقديم أفضل تجربة ممكنة في مجال الاتصال بالانترنت”، داعية إلى زيارة موقعها الإلكتروني: www.algerietelecom.dz أو الاتصال بخدمة الزبائن على الرقم 12، لمزيد من المعلومات أو المساعدة.