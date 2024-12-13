اتصالات الجزائر تتحصل على جائزة الاختيار للجودة في النمسا

تحصلت مؤسسة “اتصالات الجزائر” على جائزة الاختيار للجودة في الفئة الماسية من قبل الجمعية الأوروبية للبحث في الجودة (ESQR) في فيينا عاصمة النمسا.

ولا يعدّ هذا التتويج مجرد اعتراف، بل هو شهادة حية على التفاني والجهود الجبارة. والعمل الدؤوب الذي يقدمه عمال “اتصالات الجزائر” البالغ عددهم 20 ألف موظف.

كما تكرّس هذه الجائزة التزام “اتصالات الجزائر” بتقديم خدمات عالمية المستوى. وتعزيز الابتكار، والحفاظ على أعلى معايير الجودة في مجال الاتصالات.