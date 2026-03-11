اتصال هاتفي بين عطاف ونظيره الهولندي لبحث العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية

تلقى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم، مكالمة هاتفية من وزير الشؤون الخارجية لمملكة هولندا، توم بيريندسن.

وخلال هذا الاتصال، جدد الوزير عطاف تهانيه لنظيره الهولندي بمناسبة تعيينه على رأس دبلوماسية بلاده، حيث استعرض الطرفان سبل توطيد العلاقات الثنائية بين الجزائر وهولندا، في إطار التحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة.

كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول تطورات الأوضاع الإقليمية، لاسيما حالة التصعيد التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب مستجدات الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي.