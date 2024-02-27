اتصلت بالشرطة وبلغت عن والدها.. فتاة تبلغ 8 سنوات تنقذ والدتها من التعنيف

ألقي القبض على رجل بتهمة العنف المنزلي ضد شريكته في بوندي (سين سان دوني) بفرنسا.

وحسب علمت قناة BFMTV من مصدر قضائي، فقد كانت فتاة صغيرة تبلغ من العمر 8 سنوات حاضرة وقت وقوع الحادث. هي التي اتصلت بالشرطة حوالي الساعة 10 مساءً للتبليغ عن والدها.

ورأت الطفلة الصغيرة والدها يشد شعر والدتها ويضربها على وجهها ويهددها بالسكين.

وفي مواجهة هذا العنف، وعلى الرغم من صغر سنها، اتصلت بالشرطة وقالت: “أمي تتلقى ضربات من والدي. في الوجه. وهو يحمل أيضًا سكينًا. أنا خائفة جدًا”.

وفي الموقع، عثرت الشرطة على والد الطفلة في حالة سكر. وتم القبض على الرجل ثم نقله إلى حجز الشرطة.

وفي بوندي، أشاد السكان باللفتة البطولية التي قامت بها الطفلة الصغيرة التي ربما أنقذت والدتها.

وقال أحد السكان: “أنا فخور بها لأنها تمتلك الشجاعة للقيام بذلك، والكثيرون لا يملكون الشجاعة للقيام بذلك لأنهم خائفون”.

ويقول آخر: “لحسن الحظ كان الطفل الصغير هناك. هل يمكنك أن تتخيل لو كان الطفل الصغير قد خرج أو كان في المدرسة؟ كانت المأساة ستحدث”.