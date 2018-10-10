اتصل بـ «33-99» وتلقى العلاج «باطل» فالدار

بموجب اتفاقية بين الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي وشركة «ماغ أسيستونس»

الإجــــراء يطبـــق بدايـــة من اليــوم ويشمـــل 35 ولايـــــة

سيكون بإمكان المواطن الجزائري، اعتبارا من نهار اليوم الأربعاء، الاستفادة من خدمات صحية منزلية مجانية يشرف عليها أطباء عامون وأخصائيون، مقابل دفع اشتراكات تأمين تقدر قيمتها بألف و500 دينار في السنة.

تقرر وضع سلسلة من الخدمات الصحية بالمجان أمام المواطن، بداية من اليوم الأربعاء، وذلك بموجب الاتفاقية التي سيوقعها وبشكل رسمي الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي مع شركة «ماغ أسيستونس».

يتم بموجبها التكفل الصحي بالمواطنين الراغبين في الانخراط في الصندوق عبر عقود تأمين تقدر قيمتها بألف و500 دينار سنويا بالنسبة للمؤمنين الجدد، فيما يستفيد المنخرطون القدامى وفي مقدمتهم الفلاحون من تخفيضات عن الخدمات بنسبة أربعين من المئة.

وللتفصيل أكثر في المنتوج الاستراتيجي الذي سيرى النور اليوم، أفاد شريف بن حبيلس، في تصريح خص به «النهار»، بأن المنتوج الجديد الذي وصفه بالاستراتيجي.

والذي يحمل اسم «صحتك في دارك»، سيجسد عبر خمسة وثلاثين ولاية ويكون بالشراكة مع شركة «ماغ أسيستونس» المعتمدة من طرف وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، يتم بموجبها «أي الاتفاقية» تمكين المواطن من الاستفادة من سلسلة من الخدمات الصحية.

تكون تحت إشراف أطباء عامين وأخصائيين يتنقلون بسيارات إسعاف مزودة بأحدث التكنولوجيات إلى مقر إقامة الشخص الطالب للمساعدة الطبية بعد اتصاله بالرقم «33/99».

ومن أهم الخدمات الطبية التي سيستفيد منها الشخص المعني بعقد التأمين، تلك المتعلقة –حسب بن حبيلس- بتقديم كافة الإسعافات التي يحتاجها المريض من فحوصات طبية وضمان استقرار صحة الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة.

على غرار السكري وضغط الدم ومرضى القلب وغيرهم، وأشار المتحدث إلى أن الخدمات الجديدة التي ستكون سارية المفعول على الأسبوع ستمكن المريض من إجراء أشعة طبية بأسعار جد منخفضة، حيث سيتم تخفيض سعر الأشعة التي تجرى للمريض بعشرة آلاف دينار إلى ألف دينار.

ومن المرتقب أن يساهم المنتوج في خلق سبعة وعشرين ألف منصب شغل جديد مرشح للارتفاع مستقبلا، بعد تعميمه على ثمانية وأربعين ولاية، حيث ستعطى الأولوية في التوظيف للأطباء الجامعيين والممرضين.