اتفاقيات بشيكات دون رصيد.. شركات للخدمات الفندقية تحتال على 8 موردين

تمكنت شرطة وهران من توقيف صاحبي إحدى الشركات الخاصة للخدمات الفندقية والتموين. وهذا بعد الاحتيال على 8 موردين من خلال سلبهم سلع من المواد الاستهلاكية. حيث بلغت قيمتها أزيد من 8 ملايير سنتيم، مقابل شيكات دون رصيد.

كما تأتي العملية، في إطار محاربة الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني. وفي تفاصيل القضية، يقوم أصحاب الشركة بإبرام مع الضحايا عدة اتفاقيات إمداد بمختلف المنتوجات والسلع. والتي تتعلق بكمية معتبرة من اللحوم الحمراء و البيضاء.

وتتراوح أعمار المشتبه فيهما ما بين 40 و45 سنة. كما أن أحدهم محل أمر بالقبض الصادر عن الجهات القضائية بمحكمة قديل بخصوص قضية مماثلة للنصب والاحتيال. وكذا صدر في حقه صورة حكم نهائي بالحبس بخصوص قضية نصب عن محكمة وهران.