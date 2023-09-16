اتفاقيات توأمة بين الجزائر ومصر في مجال التغيرات المناخية والابتكار

إلتقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، مع محمد ايمن احمد عاشور أحمد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي لجمهورية مصر العربية، وهذا على هامش مشاركته في أشغال قمة مجموعة 77+ الصين، المعنونة تحديات التنمية الحالية: دور العلم والتكنولوجيا والابتكار ، يومي 15 و 16 سبتمبر 2023.

وخلال اللقاء تباحث بيداري مع الوزير المصري سبل ووسائل تعزيز التعاون الثنائي في مجال التكوين والتعليم العالين والبحث العلمي. لاسيما الذكاء الاصطناعي، الاعلام الالي الكمي، النانو تيكنولوجي،وحركية هيئة التدريس والطلبة في الاتجاهين.

وحسب بيان لوزارة التعليم العالي، تدارس الطرفان أهم الاليات التي يمكن انشاءها. والتي قد تسمح من تجسيد و تنفيذ هذا التعاون، لا سيما من خلال ابرام اتفاقيات توأمة بين مؤسسات التعليم العالي الجزائرية ونظيراتها المصرية، واعداد عروض تكوين و بحث مشتركة، في مجال التغيرات المناخية، والتكنولوجيات المتقدمة والابتكار، بما يحقق اندماج البلدين في اقتصاد

المعرفة.