اتفاقيات ثنائية بين الجزائر وموريتانيا لدعم الأمن الطاقوي الإفريقي

قام وزير الطاقة والنفط للجمهورية الإسلامية الموريتانية، الإثنين، بزيارة رسمية إلى مقر مسير المنظومة الكهربائية، مرفوقًا بوفد رفيع المستوى يتقدمه سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وضمّ كلًا من المدير العام للطاقة والطاقات المتجددة، المدير العام للبترول والهيدروجين منخفض الكربون، المدير العام للشركة الموريتانية للكهرباء (SOMELEC)، والمدير العام للشركة الموريتانية للمحروقات (SMH)، إضافة إلى المدير العام للشركة الموريتانية لصناعات التكرير وعدد من الإطارات السامية بالوزارة.

وحسب بيان لسونلغاز، استُقبل الوفد من طرف المدير العام بالنيابة لمجمع سونلغاز. وكذا المدراء التنفيذيين للمجمع المكلفين بالإنتاج، نقل وتوزيع الطاقة و الصناعة والخدمات. و كذا الرئيس المدير العام لنقل الكهرباء ومسير المنظومة، المدير العام لمسير المنظومة. المدير المركزي للبحث، الشراكة والتطوير الدولي، ومديرة الاتصال.

حيث استُهلت الزيارة بالمركز الوطني للتحكم في المنظومة الكهربائية، أين تلقى الوفد الموريتاني. شروحات وافية حول تسيير المنظومة الكهربائية بالجزائر وأهم وأحدث التطبيقات. التي تسير الشبكة، لتُتبع بعدها بمحادثات موسعة ومعمقة بين الطرفين. خصت مجالات التعاون الممكنة بين البلدين الشقيقين؛ لا سيما ما تعلق بمرافقة الشركة الموريتانية للكهرباء في مجال تطوير شبكة نقل الكهرباء. والاستفادة من الخبرة الجزائرية في مجال الهندسة، والتموين بالعتاد الكهربائي، وتكوين مهندسي وتقنيي الشركة الموريتانية. كما أبدى معالي الوزير رغبته في مرافقة الطلبة الموريتانيين في مجال التكوين الطاقوي.

من جهته، أكد المدير العام بالنيابة لمجمع سونلغاز، بعد تقديم عرض مفصل عن نشاطات سونلغاز. استعداد المجمع لمرافقة الشركة الموريتانية وتقديم الخبرة الجزائرية في شتى مجالات سلسلة القيم. سواء في إنتاج الكهرباء، نقل الكهرباء والغاز، أو التحكم في توزيع الكهرباء. كما أشار إلى توفر المجمع على مدارس متخصصة في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة. وهي مفتوحة لتكوين الإطارات والطلبة الموريتانيين.

وفي ختام الزيارة، عبّر معالي الوزير عن شكره، وأكد حرصه على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. في إطار اتفاقيات ثنائية في مجال الطاقة، والتموين بالعتاد الكهربائي، والتكوين وتبادل الخبرات. بما يسهم في دعم الأمن الطاقوي الإفريقي ومواكبة التحولات التي يشهدها القطاع على المستويين الإقليمي و الدولي.

