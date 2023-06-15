اتفاقيات مع روسيا لتطهير مناطق التجارب النووية بالجزائر

جدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، شكره للجيش الروسي لإسهامه في نزع ألغام المستعمر الفرنسي بالجزائر.

ولفت الرئيس تبون، على هامش توقيع العديد من الإتفاقيات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى إمكانية توقيع اتفاقيات مع روسيا لتطهير المناطق التي تمت فيها التجارب النووية للاستعمار بالجزائر.

كما أشار رئيس الجمهورية، إلى أنه تم تكريم آخر جنود الفيلق الذي اشتغل على نزع ألغام المستعمر الفرنسي في الجزائر أمس.

هذا وحل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساء الثلاثاء بالعاصمة الروسية موسكو، في إطار زيارة دولة تدوم 3 أيام بدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين.