اتفاقية إطار بين جامعة وهران والديوان الوطني للتطهير

تم التوقيع مؤخرا على اتفاقية إطار بين جامعة العلوم والتكنولوجيا “محمد بوضياف” بوهران و الديوان الوطني للتطهير،ناحية وهران، بهدف تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي.

و تندرج هذه الاتفاقية في إطار الاتفاقيات الوطنية بين وزارات التعليم العالي والموارد المائية وتهدف حسب نفس المصدر إلى “تعزيز التناغم بين العالم الأكاديمي والقطاع المهني. في مجالات رئيسية مثل معالجة وإعادة استخدام المياه المستعملة والاستغلال المستدام للموارد المائية وحماية البيئة”.

وتجسد هذه الاتفاقية “إرادة مشتركة لتقريب الجامعة من بيئتها الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تكوين كفاءات ميدانية. ودعم الابتكار في مهن المياه”.

أما بالنسبة للمحاور الرئيسية لهذه الاتفاقية الاطار. فتتعلق باستقبال طلبة الجامعة لإجراء تربصات نهاية الدراسة (ليسانس وماستر وشهادة مهندس )، بالإضافة إلى الزيارات لمحطات معالجة المياه، ووحدات التحلية، وغيرها.

كما ستتناول الاتفاقية الإشراف المشترك على مذكرات التخرج (ماستر وهندسة)، وإطلاق مشاريع بحث تطبيقية (برامج وطنية للبحث و غيرها). و مشاركة إطارات من الديوان الوطني للتطهير في لجان مناقشة مذكرات الدكتوراه. و تنظيم فعاليات علمية مشتركة و فتح تكوينيات بشهادة لفائدة موظفي الديوان إضافة. إلى العمل معا من أجل ترقية المؤسسات الناشئة و المقاولاتية المتعلقة بالمياه.