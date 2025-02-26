اتفاقية إطار بين “ستيلانتيس” الجزائر ومديرية التكوين والتعليم المهنيّين

أعلنت “ستيلانتيس الجزائر” ومديرية التكوين والتعليم المهنيّين لولاية الجزائر (DFEP/WA) توقيع اتفاقية إطارية، تهدف إلى تطوير تخصصات جديدة في قطاع السيارات بالجزائر. وذلك لالتزام المجمع بالمواطنة الفعالة، عبر المساهمة في تطوير المواهب المحلية.

وحسب بيان ستيلانتيس، فإن هذه الشراكة الاستراتيجية ستمكّن من تنفيذ برامج تكوينية تتماشى مع التطورات التكنولوجية في القطاع. وذلك في إطار نقل المعرفة الذي تعتمده ستيلانتيس في الجزائر، من خلال:

• إعداد مسارات تكوينية متخصصة بالتعاون مع مراكز التكوين المهني والتمهين (CFPA) لتلبية الاحتياجات في المهارات الأساسية. مثل التقنين في أنظمة التعليق أو هياكل السيارات.

• إدراج تخصصات جديدة في مجال السيارات الكهربائية والهجينة. لمواكبة التطورات التكنولوجية في منتجات ستيلانتيس.

• تطبيق المهارات المكتسبة من خلال استقبال المتدربين في شبكة ما بعد البيع لـستيلانتيس من أجل إجراء تربصاتهم الميدانية.

بالإضافة إلى ذلك، ستوفر ستيلانتيس الجزائر معدات تعليمية متخصصة لتعزيز تجهيزات مراكز التكوين المهني والتمهين بسيارات، وأجهزة فحص، ومحركات، وعلب سرعة.

وفي هذا الإطار، صرّح محمد سليم رمضاني، نائب المدير العام لشركة “ستيلانتيس الجزائر”، قائلاً : “تعبر هذه الشراكة مع مديرية التكوين والتعليم المهني لولاية الجزائر التزامنا الراسخ بدعم تطوير الكفاءات المحلية. ومواكبة التحول التكنولوجي في قطاع السيارات في الجزائر. من خلال الاستثمار في التكوين. نحن نعِدّ كفاءات المستقبل ونعزز مساهمتنا في تطور صناعتنا “.