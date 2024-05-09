اتفاقية إطار بين مجمع سونلغاز والمجلس الأعلى للشباب

وقع مجمع سونلغاز، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، على اتفاقية-إطار مع المجلس الأعلى للشباب تهدف إلى تحديد مجالات التعاون المشترك بين الطرفين في عدة مجالات ومرافقة حاملي المشاريع و ترقية الفكر المقاولاتي لدى الشباب.

ووقع على الاتفاقية كل من الرئيس المدير العام للمجمع, مراد عجال و رئيس المجلس الأعلى للشباب, مصطفى حيداوي, بمقر المديرية العامة لسونلغاز, بحضور عدد من الإطارات المسيرة في المجمع, إلى جانب وفد من اعضاء المجلس الأعلى للشباب.

وبهذه المناسبة, ألقى عجال كلمة أكد فيها أهمية هذه الاتفاقية التي تهدف إلى تحديد مجالات التعاون المشترك بين المجلس الأعلى للشباب ومجمع سونلغاز, في الأنشطة المندرجة ضمن اهتمامات كل منهما.

واوضح عجال أن التوقيع على هذه الاتفاقية يأتي “تكريسا لمبادئ المواطنة الراسخة في سياسة سونلغاز وعملا بمقتضى الصلاحيات الموكلة للمجمع من أجل مرافقة ودعم مختلف المؤسسات الشبابية الخلاقة للثروة لصالح الوطن”, مذكرا بأن المجلس الأعلى للشباب “يعتبر هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية مكلفة بتقديم آراء وتوصيات واقتراحات حول المسائل المتعلقة بحاجات الشباب وازدهاره في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية”.

وفي هذا السياق, لفت عجال الى أن هذه “الاتفاقية تعد الأولى من نوعها التي يوقعها المجمع مع هيئة تمثل فئة الشباب”, مبرزا “أن 70 بالمائة من عمال شركة سونلغاز هم شباب يعملون في جميع المهن والفروع التابعة للمؤسسة على المستوى الوطني”.

وأضاف الرئيس المدير العام لسونلغاز, أن الاتفاقية, الممتدة على مدار ثلاث سنوات, “ستشكل سانحة لترقية وتعزيز العمل المشترك من أجل تحقيق تنمية متعددة الأبعاد قائمة على الخبرة والمعرفة من خلال دعم دور الشباب سيما ذوي الكفاءات والمؤهلات في مرافقة سياسة التنمية في البلاد في شتى أبعادها الاقتصادية العلمية, الثقافية و غيرها”.

كما أكد الرئيس المدير العام لسونلغاز, أن الامضاء على هذه الاتفاقية يعكس “إرادة سونلغاز لدعم الفكر المقاولاتي والمساهمة في تشجيع تطوير الاندماج الوطني في ميادين البحث والهندسة والصيانة وانجاز المشاريع الصناعية”.

وبهدف تحقيق الأهداف المسطرة, تقضي الاتفاقية التي وقعها الجانبان بوضع لجنة مشتركة تتكفل بتجسيد التزامات ومتابعتها وتقييم مدى تنفيذها, حسب عجال.

من جانبه, اكد حيداوي على أهمية الاتفاقية المبرمة مع مجمع سونلغاز, قائلا أنها “تشكل في الحقيقة تجسيدا لاتفاق معنوي كان يربط الطرفيين منذ سنوات من خلال التكفل الدائم و المستمر لمختلف الانشغالات والمشاريع التي ينجزها الشباب”.

وأبرز في ذات السياق أن هيئته تسعى الى توطيد التعاون مع المجمع العمومي والمساهمة في المجهودات المبذولة لتطوير شبكة توزيع الكهرباء والغاز والربط الكهربائي للمستثمرات الفلاحية ومناطق النشاطات الصناعية.

وفي هذا الشأن, نوه حيداوي بالمجهودات المبذولة من طرف عمال و وإطارات شركة سونلغاز في تلبية الاحتياجات الوطنية, خاصة ما تعلق بمشاريع الكهرباء الفلاحية وربط المناطق الريفية, مبرزا ان المجلس مستعد للمساهمة في الحملات التحسيسية حول ترشيد الاستهلاك للطاقة الكهربائية والغازية من خلال مصالحه الموزعة على المستوى الوطني.